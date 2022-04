Ucraina, Cagliari risponde al concerto per la pace

Lunghi applausi per Giuseppe Finzi e per l'Orchestra del Teatro Lirico

Di: Redazione Sardegna Live

Amate sinfonie e intermezzi d'opera per aiutare le popolazioni dell' Ucraina colpite dalla guerra. Una serata di grande solidarietà, con lunghi e calorosi applausi, quella di ieri sera a Cagliari.

Il "Concerto per la pace" ha chiamato a raccolta un numeroso pubblico, oltre 600 spettatori, al Conservatorio Pierluigi da Palestrina. Un appuntamento voluto e organizzato dal Teatro Lirico di Cagliari. A sostegno dell'azione intrapresa a livello nazionale dalla Croce Rossa Italiana il pubblico è stato invitato a sottoscrivere la campagna di raccolta fondi per l'emergenza in Ucraina destinata alle necessità e ai bisogni più urgenti della popolazione.

Dal palco, attraverso le note di Beethoven, Verdi, Mascagni e Rossini, è giunto un messaggio di fratellanza universale. Il "Concerto straordinario per la pace" è stato ideato e organizzato dal Teatro Lirico di Cagliari in collaborazione con il Comune e il Conservatorio.

"Cagliari ha risposto all' invito alla solidarietà - ha sottolineato il sovrintendente Nicola Colabianchi - la partecipazione è stata importante. Ringrazio anche l'Orchestra del Lirico, come anche il maestro Giuseppe Finzi, per la sensibilità e la disponibilità dimostrate".

Sul podio Giuseppe Finzi, ha guidato l'Orchestra del Lirico nell' esecuzione di celebri e amate partiture. Il concerto si è aperto con un capolavoro assoluto della storia della musica, la Quinta di Beethoven. Poi è stata la volta delle Sinfonie da Luisa Miller e Nabucco di Verdi. La serata ha poi proposto gli Intermezzi da L'amico Fritz e Cavalleria rusticana di Mascagni e in finale, in un trascinante "crescendo" di intensità la celeberrima Sinfonia da Guillaume Tell di Rossini.

Prolungati battimani e ovazioni sono state rivolte all'Orchestra e al maestro Finzi, apprezzato direttore pugliese impegnato a Cagliari nelle prove di Ernani di Verdi, terzo titolo della stagione di Lirica e Balletto, in programma dal 9 al 16 aprile.