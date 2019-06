Beatificazione di Edvige Carboni, ecco il programma

La cerimonia si terrà sabato 15 giugno alle 10.30

Di: Antonio Caria

C’è grande attesa a Pozzomaggiore, ma anche in tutta l’isola, per la beatificazione di Edvige Carboni, in programma sabato 15 giugno all’ippodromo comunale.

Un’evento al quale il paese del Meilogu si sta preparando già da tempo, grazie all’intenso lavoro portato avanti dal comitato promotore presieduto da Ernesto Madau.

Lo scorso 25 maggio, alla presenza di una moltitudine di fedeli, sono state accolte le spoglie mortali della Carboni. Una solenne accoglienza, alla quale hanno preso parte le istituzioni e di associazioni locali, la Confraternita, il gruppo folk "Pro loco" e leue formazioni coristiche "Cuncordu Planu de Murtas" e Coro di Pozzomaggiore.

Questo il programma della cerimonia: alle 8.30 avverrà l’ingresso nei fedeli nell’area mentre alle 10.00 ci si preparerà per la celebrazione eucaristica che si terrà alle 10.30 e si concluderà alle 13.00 con il saluto delle autorità.

“Per motivi di sicurezza specificano i promotori –, l’accesso all’area è consentito solamente a quanti si saranno registrati presso la Segreteria dell’evento e si presenteranno agli ingressi muniti di apposito pass”.