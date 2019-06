All’Accademia Sironi l’anteprima del Sardinia Film Festival

Venerdì 14 e sabato 15 giugno proiezioni, incontri e laboratori come assaggio della quattordicesima edizione del premio internazionale

Di: Antonio Caria

Manca ormai poco all’inizio della quattordicesima edizione del Sardinia Film Festival 2019, il premio Premio internazionale dedicato al cortometraggio cinematografico organizzato dal Cineclub Sassari, che quest’estate toccherà anche i centri di Villanova Monteleone, Bosa e Alghero.

Una edizione ricchissima di appuntamenti che partirà con un’anteprima, venerdì 14 e sabato 15 giugno, all’Accademia Sironi di Sassari con le sezioni Experimental e Videoart, incontri e laboratori. L’ingresso è gratuito.

Si comincerà venerdì alle 16.00 con il workshop “CreAttivati! - Sfrutta il tuo pensiero creativo”, curato da Daniela Chessa. Un’occasione per gli studenti per esplorare e comprendere le dinamiche che si sviluppano nella nostra vita quando attiviamo il pensiero creativo. L’iscrizione è aperta a tutti.

Dalle 18.00 alle 20.00 la sala conferenze delle Belle Arti ospiterà le proiezioni delle dieci opere finaliste della sezione Sperimentale. Sabato alle 17.00 saranno presentati i lavori della sezione School under 18, a partire da “Pinocchio non dice bugie” di Giovanni Bellotti.

Si passerà, poi, a “Giustino, uccellino coraggioso” di Mena Solipano, e “Mostri”, di Raffaella Trainello. A concludere la carrellata School sarà “La voce dentro urla” di Claudio D’Avascio.

Al termine seguiranno le proiezioni in concorso per la sezione Videoart. I vincitori delle due sezioni saranno proclamati in conclusione di serata.