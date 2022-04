Nuoro. "Web Content Manager": iscrizioni aperte al corso gratuito. Ecco i dettagli

Grazia Brocca: “La formazione unico elemento su cui investire sempre”

Di: Alessandra Leo

Formazione professionale, collaborazioni di alto livello, ricerca e reinserimento nel mondo lavorativo. Sono le attività di cui si occupa la Casa di Carità Arti e Mestieri, attiva nell’Isola con la sua sede a Nuoro dal 1996.

Obiettivo principale della Fondazione è quindi la promozione umana, culturale e professionale ampiamente raggiungibile grazie all’attento lavoro di ricerca, di progettazione e di gestione da parte degli esperti della Casa di Carità, poi concretizzato nella scelta di metodologie didattiche innovative, sviluppate nell’ambito di un lavoro di squadra favorito da un clima relazionale collaborativo e armonioso.

L’ultimo corso promosso dalla Fondazione è quello di "Web Content Manager - Redattore di contenuti web" (scarica la domanda di iscrizione), una figura professionale, come sappiamo, molto richiesta in tutti i settori, sia istituzionali che privati. Considerata dunque l’importanza, ne abbiamo voluto parlare con Grazia Brocca, responsabile della sezione Orientamento del Centro.

Buongiorno Grazia e benvenuta su Sardegna Live. Di cosa si occupa nello specifico la Casa di Carità Arti e Mestieri di Nuoro?

“Buongiorno a tutti. La Casa di Carità Arti e Mestieri è un Ente storico di formazione professionale no profit che si occupa fondamentalmente di formazione professionale, promozione sociale”. Opera progettando, coordinando e realizzando attività di ricerca, di orientamento, di istruzione, formazione e accompagnamento a lavoro. Inoltre, è un’agenzia che possiede 13 sedi a livello nazionale, e nel territorio di Nuoro è attiva da 26 anni. I nostri principali utenti sono adolescenti in obbligo formativo, migranti, disoccupati e tutte le categorie svantaggiate in cerca di riscatto sociale e lavorativo.

Che tipo di corso state promuovendo in questo momento?

“Si tratta di un corso gratuito, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, che ha lo scopo di reinserire i disoccupati nel mondo del lavoro, ed è di livello EQF 5, che significa occupazione immediata, avanzamento di carriera e formazione continua, quindi un livello molto alto.

Nello specifico, il corso serve a formare la figura professionale di “Web Content Manager”, che si occupa di ideare e realizzare contenuti web per i siti e i social, progettare assieme ad altre figure professionali il piano editoriale e l’articolazione di un sito web e l’aggiornamento dello stesso, comporre ipertesti efficaci e accattivanti facendo riferimento al target e al contesto di riferimento. Ovviamente tutte attività che sfruttano le potenzialità dei mezzi di comunicazione utilizzati.

Abbiamo deciso di progettare questo corso dopo aver valutato attentamente i fabbisogni formativi, coinvolgendo tutti i portatori di interesse, come le agenzie pubbliche e private ma anche le istituzioni, che con la compilazione di un questionario hanno fatto emergere l’esigenza di avere una figura di riferimento come il Web Content Manager”.

A chi è rivolto il corso?

“Il corso è rivolto ai maggiorenni disoccupati e domiciliati in Sardegna, che siano diplomati o che abbiano raggiunto professionalmente almeno il livello EQF 4”.

Ci sono opportunità per i giovani e, se sì, in cosa consistono?

“Decisamente sì, crediamo che questo corso abbia un’ottima spendibilità proprio perché nasce dallo studio di fabbisogni formativi. Avevamo la possibilità di progettare altri percorsi per la formazione di figure diverse, ma abbiamo scelto questo perché abbiamo rilevato una grande esigenza, per cui ci auguriamo che a seguito di una buona formazione che noi garantiamo sempre, qualcuno dei 15 beneficiari possa poi ottenere un impiego, anche da libero professionista.

Un’altra buona opportunità di inserimento lavorativo è data dal fatto che un terzo delle 600 ore di corso, quindi ben 200 ore, verranno svolte in azienda, quindi se le collaborazioni sono produttive, la stessa azienda dello stage potrebbe avere tutto l’interesse di tenere i tirocinanti.

Quanto è importante la formazione continua al lavoro?

“Nel periodo storico che stiamo vivendo nessuno garantisce più un posto di lavoro sicuro, e neanche noi possiamo farlo! Ciò che garantiamo è un altissimo livello di formazione che per noi rappresenta uno degli aspetti più importanti insieme all’attenzione per le esigenze dei nostri allievi”.

Per chi fosse interessato al corso, può consultare il seguente link

https://www.casadicarita.org/it/content/riapertura-iscrizioni-redattore-di-contenuti-web