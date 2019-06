Forestale, Lampis in visita alle strutture dell’ispettorato

L’Assessore all’Ambiente: “Reclutare nuovo personale in questo territorio”

Di: Antonio Caria

“In questo territorio è di estrema importanza provvedere al reclutamento di nuovo personale, considerato che gli ultimi inserimenti in organico risalgono al lontano 2009, ben 10 anni fa”.

A dirlo è stato l'assessore della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis, che con i Consiglieri regionali Francesco Mura e Diego Loi e il comandante del Corpo forestale, Antonio Casula, ha visitato le strutture dell'Ispettorato forestale di Oristano.

La visita ha riguardato la base elicotteristica di Fenosu, il Centro operativo provinciale, l'autoparco e la Stazione forestale di Oristano: “Un incontro proficuo e costruttivo con il personale ed i comandanti di stazioni forestali e basi navali”, ha aggiunto Lampis.

Dallo scorso 15 maggio, nella base di Fenosu è dislocato un elicottero del servizio antincendio regionale mentre dal prossimo 1 luglio verrà ospitato il ‘Super Puma’, bimotore che supporterà le operazioni antincendio nell’Isola. L’elicottero, operativo per due mesi fino al 31 agosto, è in grado di caricare 4mila 500 litri, tra acqua e liquido estinguente ed è dotato di ‘Bambi Bucket’ (benna per il trasporto dell’acqua).

Il mezzo può imbarcare fino a 15 persone, oltre l’equipaggio.