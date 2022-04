Nuove caserme dei carabinieri, accordo con la Regione

Solinas: "Presidio irrinunciabile per la sicurezza dei cittadini"

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente della Regione Christian Solinas e il generale Francesco Gargaro, comandante della Legione Sardegna, hanno firmato oggi a Villa Devoto il protocollo d'intesa tra la Regione e il Comando Carabinieri, con il quale viene garantito il sostegno per realizzare strutture da destinare all'utilizzo da parte dell'Arma dei Carabinieri quali presidi territoriali, per interventi infrastrutturali finalizzati all'efficientamento energetico e l'adeguamento degli immobili di proprietà demaniale già in uso all'Arma. Previsti anche interventi di manutenzione degli immobili di proprietà regionale adibiti a caserme dell'Arma dei Carabinieri.

"I Carabinieri rappresentano un presidio irrinunciabile per la sicurezza dei cittadini e del territorio - ha detto Solinas - e per questo è doveroso agevolare la loro presenza. In base al protocollo, la Regione potrà finanziare interventi per 12 milioni entro il 2023".

L'Arma dei Carabinieri individuerà e proporrà gli interventi, che saranno valutati dalla Regione sulla base delle risorse disponibili. Le operazioni saranno coordinate da un tavolo tecnico con il coinvolgimento degli Enti Locali.