"Forza Cesare, non mollare!". Il messaggio del Lodine Calcio per il giovane coinvolto in un incidente

Studente della facoltà di Ingegneria Biomedica dell'Università di Cagliari, cintura nera di taekwondo, il giovane lavora nel fine settimana per arrotondare e pagarsi le spese.

Lo schianto è avvenuto intorno alla mezzanotte in via San Benedetto, all’altezza dell’incrocio con via Petrarca. Cesare, dopo un volo di alcuni metri, è atterrato rovinosamente sull’asfalto. Il conducente dell’auto si è fermato per soccorrerlo e in breve sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia municipale e un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato d’urgenza al Brotzu dove si trova ricoverato.

I ragazzi del Lodine Calcio, la squadra del paese di origine di Cesare, hanno voluto inviargli un messaggio di incoraggiamento nella speranza, condivisa con l'intera comunità, di poterlo presto riavere fra loro. "Forza Cesare, non mollare!", si legge sulle magliette dei calciatori lodinesi.