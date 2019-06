Fiamme nella notte, distrutti 3 furgoni e 1 autocarro

Sul posto i Vigili del Fuoco

Di: Antonio Caria

Vigili del Fuoco in azione stanotte attorno alle 4.00 a Dolianova per un incendio di 3 furgoni e 1 autocarro. Per domare le fiamme è servito il supporto di un’autopompa e di una autobotte. Le cause sono ancora in fase di accertamento.