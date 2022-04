Sanità: eletti i vertici della Conferenza Sarcidano e Trexenta

Eletti il sindaco di Mandas Oppus come presidente e Renato Melis, sindaco di Esterzili, come vice

Di: Redazione Sardegna Live

Si è tenuta oggi a Mandas, nella Biblioteca comunale, l'elezione dei vertici della Conferenza socio sanitaria del Distretto del Sarcidano-Barbagia di Seulo-Trexenta.

I sindaci dei Comuni del territorio hanno eletto presidente Umberto Oppus, primo cittadino di Mandas, e vice presidente Renato Melis, sindaco di Esterzili.

"Siamo molto contenti che i sindaci abbiano trovato una sintesi dopo sette anni convergendo su questi due nomi - commenta il direttore generale della Asl di Cagliari, Marcello Tidore -. E' di buon auspicio per l'avvio dei lavori di questo Distretto che ha una situazione particolarmente delicata dal punto di vista sanitario e che non avrebbe potuto attendere oltre, soprattutto per l'ospedale di Isili e per il Poliambulatorio di Senorbì".