Ponte Lungosaline, arriva il via libera della Conferenza dei servizi per la ricostruzione

I lavori dovrebbero durare 21 giorni

Di: Antonio Caria

Ieri mattina, presso la sede del Comune di Quartu Sant’Elena, si è tenutala Conferenza di Servizi convocata dall’Amministrazione comunale per ottenere da tutte le parti in causa il via libera definitivo peri lavori di ricostruzione del ponte del lungosaline viale Colombo.

Un benestare all’intervento arrivato grazie al parere espresso dai delegati degli enti presenti, così come dalle carte già in precedenza inviate dagli altri istituti interessati.

Mercoledì 19 giugno scadranno i termini per la manifestazione di interesse, già pubblicata sul sito istituzionale del Comune, per i lavori di manutenzione straordinaria di opera stradale consistenti nella demolizione e sostituzione dell’impalcato stradale del ponte sito in viale Colombo, nonché delle opere di raccordo e finitura.

“L’avviso – fanno sapere dal comune – è finalizzato a ricevere le manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per il Comune di Quartu Sant’Elena, nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità e trasparenza. Tramite sorteggio tra i candidati che avranno presentato la propria candidatura verranno poi individuati i 3 operatori economici da invitare alla gara. Considerata l’importanza della strada per la viabilità cittadina le lavorazioni dovranno avvenire – specificano – entro il termine massimo di 21 giorni consecutivi”.