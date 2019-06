Luna e Sole Onlus, l’avvocato Gianfranco Piscitelli eletto vice presidente nazionale

Piscitelli è anche presidente di Penelope Sardegna Onlus

Di: Alessandro Congia

Questo pomeriggio, dopo una proficua lunga assemblea, l'avvocato Gianfrancesco Piscitelli é stato all'unanimità eletto Vice Presidente Nazionale dell'Associazione Luna e Sole Onlus presieduta dall'ormai nota per il suo grande impegno in favore delle donne, dei minori e delle vittime di ogni forma di violenza, Marinella Canu. L'ingresso dell'avvocato Piscitelli, già Presidente di Penelope Sardegna Onlus, va a rafforzare un impegno altamente professionale che, partendo dalla Sardegna, si propone di espandersi su tutto il territorio nazionale quale valido contrasto alla violenza a 360°.

Per l'avvocato Piscitelli si tratta di un nuovo prestigioso incarico: “Sono felice ed onorato della fiducia accordatami – dice ora il mio impegno è completo. Il nostro non sarà solo il rispondere a richieste di aiuto ma formare ed informare per contrastare i fenomeni di maltrattamenti, violenza fisica-psicologica-assistita, bullismo, cyber bullismo, adescamenti in rete, fenomeni di branco, droga, alcool ecc. in stretta collaborazione con Autorità e Forze dell'Ordine. Per l'informazione e la formazione avremo il supporto scientifico dell'Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e Psicopatologico Forense diretto dal mio Maestro prof. dott. Vincenzo Maria Mastronardi, criminologo e psichiatra di fama internazionale: io sono il responsabile per la Sardegna dell'Istituto. Tanti progetti e tanto impegno con uno staff di professionisti di sicura competenza nei vari settori. Qualcuno scherzando, riferendosi a me e Marinella Canu, ha detto...-attenti a quei due-... sarà un complimento?"