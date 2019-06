Porto Canale. Adsp: “Non ha mai smesso di operare”

“Ci rivolgiamo a tutti gli operatori affinché possano trovare ampia rassicurazione sulla piena operatività dello scalo di Cagliari”

Di: Antonio Caria

“Contrariamente alla non veritiera notizia circolata tra gli operatori di settore ed onde evitare la ulteriore diffusione di informazioni distorte e lesive della reputazione operativa e commerciale dello scalo di Cagliari, questa Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ritiene doveroso chiarire che il Porto Canale non ha mai smesso di operare e continua, come di consueto, ad accogliere traffici commerciali”.

Lo si legge in una nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna che aggiunge: “Con estrema chiarezza e trasparenza, ci rivolgiamo a tutti gli operatori affinché possano trovare ampia rassicurazione sulla piena operatività dello scalo di Cagliari, contando, come sempre, sulla massima disponibilità e professionalità che contraddistingue l’intero cluster portuale locale”.