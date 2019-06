Emozioni e lacrime per le benemerenze civiche

Il Sindaco Sean Wheleer: “Un patrimonio di tutta la città”

Di: Antonio Caria

Lacrime, emozioni e orgoglio. Si può riassumere con queste parole la cerimonia delle Benemerenze Civiche che si è svolta in una sala Filippo Canu praticamente gremita.

Il sindaco Sean Wheeler, con il presidente del consiglio comunale Gavino Bigella e con la presenza della segretaria generale del Comune Mariuccia Cossu, ha consegnato gli attestati e le medaglie per riconoscere la benemerenza civica alla memoria alle famiglie di Giacomo Alessandro, Gian Paolo Bazzoni e Alberto Fratus, e a Roberto Frau, Tore Erittu e Francesco Demuro.

Un ‘appuntamento, questo, che ha chiuso l’edizione 2019 de lla Festha Manna e che è servito per rendere merito ai cittadini che si sono contraddistinti per i loro meriti professionali.

“Mi auguro che la Cerimonia delle Benemerenze Civiche diventi un appuntamento fisso – queste le parole del primo cittadino – lo sarà anche il prossimo anno, e spero che diventi una giornata istituzionalizzata anche negli anni successivi. Si tratta di un momento di unione e raccolta della città. Un momento in cui Porto Torres si stringe attorno ai suoi cittadini benemeriti e alle loro famiglie. I sei cittadini che hanno ricevuto questa onorificenza sono un patrimonio di tutta la città, tutti loro hanno contribuito e stanno contribuendo a rendere più grande Porto Torres. Siamo orgogliosi di loro ed esprimo a loro e alle loro famiglie immensa gratitudine a nome mio e a nome di tutta la popolazione”.

La consegna degli attestati è stata preceduta dalla proiezione di brevi video e della lettura delle biografie. Tantissimi gli applausi del pubblico, a testimoniare l’importante lascito intellettuale, artistico e professionale di Giacomo Alessandro, di Gian Paolo Bazzoni e Alberto Fratus

Il brigadiere Roberto Frau ha dedicato la sua onorificenza alla famiglia e ha ringraziato la città per essergli stato vicino nei momenti difficili della sua carriera Tore Erittu ha rivolto parole toccanti rivolte al suo atleta Gabriele “Chapo” Cossu che ha recentemente subito un grave infortunio durante un match mentre il tenore Francesco Demuro ha ringraziato la madre e la sua famiglia per dargli la forza di salire ogni volta sul palcoscenico e ha ringraziato i suoi ospiti degli Stati Uniti d’America, in vacanza in Sardegna, che non sono voluti mancare alla serata

“Queste sono le cose belle di Porto Torres – ha detto in chiusura Bigella – dobbiamo imparare a ricordarlo sempre e a valorizzare quanto di buono ha espresso ed esprime la nostra città. Il prossimo anno altri cittadini riceveranno le benemerenze e se questi sei nomi sono stati scelti dal consiglio comunale, invito da subito i cittadini a proporre loro i porto torresi che meritano di ricevere questo importante riconoscimento della città”.