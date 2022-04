Ritardi nella nomina dei direttori generali del Corpo forestale e di Forestas? E’ polemica

Questa mattina i Consiglieri regionali LEU Daniele Cocco ed Eugenio Lai hanno presentato una interrogazione

Di: Redazione Sardegna Live

“Le prescrizioni regionali antincendio 2020-2022, definiscono il modello organizzativo del sistema di protezione antincendio regionale, che prevede il coordinamento sinergico del personale e dei mezzi della Protezione civile, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, dell’Agenzia FoReSTAS e dei Vigili del fuoco. A poche settimane dall’inizio della campagna regionale antincendio 2022, risultano ancora vacanti le funzioni di Direttore Generale del Corpo Forestale e dell’Agenzia FoReSTAS, con il reiterato ricorso all’individuazione di un dirigente facente funzioni in sostituzione del titolare, determinando inevitabili ritardi e disfunzioni nel coordinamento e nella gestione organizzativa e amministrativa del personale da impiegare nella lotta attiva contro gli incendi”.

Sono queste le parole del consigliere regionale di Liberi e Uguali Daniele Cocco che questa mattina in nella sede del Palazzo del Consiglio, insieme al collega Eugenio Lai, hanno presentato una interrogazione sui gravi ritardi nella nomina dei Direttori Generali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

“Nonostante le disposizioni vigenti prevedano un termine per ovviare alla vacanza della copertura dell’ufficio di Direttore Generale - dicono Cocco e Lai - la Regione Autonoma della Sardegna non ha ancora provveduto alla nomina dei direttori titolari pur avendo in organico dirigenti con adeguata esperienza e professionalità. Il reiterato ricorso alle gestioni commissariali e le difficoltà nell’attribuzione degli incarichi di vertice delle direzioni sono frutto di una sbagliata programmazione regionale e di indirizzo politico del sistema regione che, purtroppo si ripercuote nelle attività degli assessorati e degli enti”.

“Ritengo - conclude Daniele Cocco - che il coordinamento tra le Direzioni Generali del Corpo Forestale e dell’Agenzia FoReSTAS costituisca un importantissimo e imprescindibile tassello del sistema regionale antincendio ma che purtroppo, in questo momento, soffre per l’assenza dei Direttori titolari. Con l’interrogazione chiediamo al Presidente quali sano le motivazioni che finora hanno impedito di procedere al superamento delle gestioni dei Commissari e dei direttori sostituti del Corpo Forestale e di FoReSTAS oltre il limite temporale previsto dalle norme, e di procedere urgentemente, prima dell’avvio della campagna regionale antincendi 2022, alle nomine dei Direttori Generali, ponendo finalmente fine a questa lunga, inusuale ed ingiustificata fase transitoria che dura ormai da diversi anni”.