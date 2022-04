Volotea festeggia i 10 anni in Sardegna. A breve in vendita i biglietti per i voli dopo il 14 maggio

La Compagnia ha confermato che continuerà a operare collegamenti da Cagliari e Olbia verso Milano Linate e Roma Fiumicino

Di: Redazione Sardegna Live

Mancano “due dettagli tecnici” (si aspetta il parere definitivo da Enac), ma tra oggi e domani si potranno prenotare i biglietti per i voli Cagliari e Olbia verso Milano Linate e Roma Fiumicino dal 15 maggio in poi. Lo ha precisato Carlos Munoz, presidente e fondatore di Volotea, al termine della conferenza stampa all'aeroporto di Cagliari-Elmas organizzata per festeggiare i 10 anni della compagnia aera low cost spagnola in Sardegna.

“Un importante tassello della crescita di Volotea in Sardegna è stata la gestione dei voli in continuità territoriale: prima low-cost a essersi aggiudicata il bando di gara, dallo scorso ottobre Volotea garantisce collegamenti puntuali e comodi tra gli scali sardi e Roma Fiumicino e Milano Linate. A marzo, per esempio, il vettore ha registrato eccellenti performance, totalizzando un tasso di puntualità (OTP 15) del 97,3% sui voli in regime di continuità: ciò significa che più di 9 aerei su 10 sono stati operati con la massima puntualità”, è stato spiegato in conferenza stampa.

L'impegno del vettore non termina con lo scadere dell'attuale periodo di continuità territoriale: Volotea, infatti, conferma che opererà collegamenti da Cagliari e Olbia verso Roma Fiumicino e Milano Linate, anche dopo il 14 maggio. I voli, che verranno operati per 12 mesi senza alcuna compensazione economica, permetteranno di rafforzare la connettività isolana, facilitando gli spostamenti dei passeggeri sardi. Da Cagliari sono previsti tra i 3 e i 5 voli quotidiani verso a Roma Fiumicino, mentre sono in calendario 1 - 2 voli al giorno verso Milano Linate. Da Olbia, invece, sarà possibile decollare verso Roma Fiumicino 2-3 volte ogni giorno e verso Milano Linate saranno operate 2 frequenze quotidiane. Per i prossimi 12 mesi, a partire dal prossimo 15 maggio, Volotea non sarà l'unico player a garantire collegamenti tra i due scali sardi e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate. La low cost e ITA Airways, come da disposizioni presenti nel bando sulla continuità territoriale dettato dalla Regione Sardegna, condivideranno sinergicamente la gestione di queste rotte, senza compensazioni economiche. I team delle due compagnie aeree hanno collaborato negli scorsi giorni per articolare una programmazione in grado di assicurare voli agevoli, puntuali e comodi a tutti i passeggeri che viaggeranno tra la Sardegna e la penisola italiana. L'impegno comune di entrambi i vettori è di sostenere e rafforzare la connettività isolana, a vantaggio di tutti i passeggeri.

"L'incontro di oggi è l'occasione per celebrare il consolidato rapporto che lega Volotea e la Sardegna, un rapporto cominciato 10 anni fa. Abbiamo trovato sull'Isola partner strategici affidabili - ha dichiarato Carlos Muñoz -. Non abbiamo mai smesso di investire sul territorio locale, che rappresenta uno dei più importanti mercati a livello internazionale: abbiamo contribuito in modo significativo a sostenere la Regione Sardegna e la sua economia, anche attraverso la creazione di numerose opportunità di impiego".

"Partecipiamo con piacere ai festeggiamenti del decimo anniversario di Volotea: queste celebrazioni sono il sinonimo di una Regione attrattiva e ricca di potenzialità - ha dichiarato Giorgio Todde, Assessore dei Trasporti Regione Sardegna. - Siamo felici, inoltre, che Volotea abbia deciso di operare dodici mesi di voli senza compensazione, supportando cosi il tessuto economico locale".

"Quella di oggi è una tappa importante e voglio esprimere la gratitudine della Regione Sardegna nei confronti di Volotea, una compagnia che ha saputo dare lustro al nostro territorio - ha dichiarato Gianni Chessa, Assessore del Turismo Regione Sardegna. - Volotea sta garantendo un grande servizio di continuità nei trasporti e ci permette sostenere la crescita economica del territorio grazie ai collegamenti operati. Anche nei momenti più difficili, Volotea ha saputo adeguarsi alle esigenze di voli dei passeggeri sardi in tempistiche velocissime e con numerosi servizi aggiuntivi. A nome di tutta la Sardegna ringraziamo Volotea per il servizio offerto a supporto della connettività isolana".