“Respir’Arte”, il parco di Monserrato diventa Montmartre

L’evento artistico si terrà dal 14 al 16 giugno. Gianni Pittui: “Un’altra vittortia”

Di: Antonio Caria

Opere e installazioni nel verde del Parco di Monserrato che per tre giorni diventerà Montmartre.

Proprio uno dei siti simbolo della città di Sassari ospiterà dal 14 al 16 giugno la quarta edizione di Respir’arte, associazione culturale che anche quest’anno ripropone arte, cultura e ambiente.

“Nonostante le difficoltà anche quest’anno siamo riusciti a rinnovare l’edizione 2019 di Respir’Arte –, ha dichiarato il presidente Gianni Pittui -. Per noi questo significa mettere in tasca un’altra vittoria e ci auguriamo sia così per ancora tanti anni”.

Si partirà venerdì 14 Giugno con l’allestimento del parco. L’inaugurazione ufficiale è in programma il giorno successivo alle 10.00. L’evento proseguirà domenica 16 con la partecipazione dei Vittoriani Itineranti che, insieme agli amici di Sassari e Cagliari realizzeranno un picnic d’epoca. In serata è prevista la partecipazione straordinaria del tenore Francesco Demuro e del chitarrista greco Jordanis Sidiropoulos.

Anche l’università della terza età e l’istituto professionale I.P.I.A saranno parte attiva di Respir’Arte con l’esposizione delle loro opere.