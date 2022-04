Divampa incendio in un appartamento a Sennori

Sul posto i Vigili del fuoco di Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 12, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Gabriele D'Annunzio a Sennori per un incendio divampato in un appartamento.

Il rogo, causato per un corto circuito nella linea elettrica o in qualche elettrodomestico, è partito dalla sala da pranzo a ha annerito i muri dell’intera casa.

L'intervento tempestivo ha impedito la propagazione delle fiamme nelle altre camere. Fortunatamente non si sono registrati feriti o persone intossicate.