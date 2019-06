Arborea investe in salute, installato un defibrillatore

L’apparecchio è stato installato in via Lazio. Attivato un corso gratuito di Blsd per non sanitari

Di: Antonio Caria

Nella giornata di ieri, in via Lazio, nei pressi della Caserma dei Carabinieri e nel muro di cinta dell'Ex Ospedale Avanzini ad Arborea, un defibrillatore.

L’apparecchio è stato posizionato in una nicchia dotata di allarme. Per poter renderne agevole l’utilizzo, l’Amministrazione comunale guidata da Manuela Pintus ha deciso di attivare un corso gratuito di Blsd per personale non sanitario che si svolgerà in un unico giorno (durata 8 ore), ancora da stabilire.

Gli interessati potranno presentare la domanda entro il 18 giugno alle 13.00 all'ufficio protocollo del Comune di Arborea o all’indirizzo protocollo@pec.comunearborea.it. I moduli potranno essere scaricati essere scaricati dal sito istituzionale comunearborea.it.