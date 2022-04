Cagliari. Entra alla Rinascente, fa il cambio d’abito in camerino ed esce

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 21:30 di ieri, è entrato alla Rinascente, si è scelto degli abiti ed è andato in camerino a cambiarsi. Dopo aver lasciato i suoi vestiti in un angolino ha superato tranquillamente la barriera delle casse senza pagare.

I suoi movimenti però non sono passati inosservati. Una volta all’esterno il giovane, uno studente di 17 anni, residente in provincia di Ravenna, è stato bloccato dal personale addetto alla sicurezza e dai militari dell'Arma nel frattempo intervenuti. La refurtiva, del valore di 120 euro, è stata recuperata e restituita ai proprietari. Il giovane ha recuperato il proprio abbigliamento abbandonato poco prima ed è tornato a casa con una denuncia per furto aggravato.