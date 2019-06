“Invasione di cavallette” nel nuorese, Gian Pietro Arca scrive a Regione e Provincia

Il primo cittadino: “Contrastare questo fenomeno e prevenire la proliferazione nelle aree ancora non colpite”

Di: Antonio Caria

Continua a tenere banco l’invasione delle cavallette nel nuorese. Nella giornata di ieri, il Sindaco di Silianus Gian Pietro Arca ha scritto una lettera alla Provincia di Nuoro e agli Assessorati regionale all’Agricoltura e alla Sanità per chiedere un loro intervento su questo fenomeno che sta, o ha causato, gravi danni all’agricoltura.

“Vista l’invasione di milioni di cavallette – scrive Arca – che da quanto si è appreso dagli organi di stampa hanno infestato un territorio di oltre 2mila ettari e che, purtroppo, stanno causando gravi problemi e ingenti danni soprattutto alle aziende agricole che si trovano nel territorio compreso tra il Comune di Orani e quello di Bolotana”.

Il primo cittadino, ha nome dell’Amministrazione comunale, ha anche espresso “Piena vicinanza in favore di coloro che si trovano a fronteggiare questa nuova emergenza, per chiedere che si proceda a porre in essere quanto necessario al fine di contrastare questo fenomeno e per prevenire la proliferazione e diffusione dei detti insetti nelle aree ancora non colpite”.