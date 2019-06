Rifiuti in strada, dopo San Michele roghi notturni a Pirri. Auto in fiamme a Quartu

Su entrambi gli episodi sono intervenuti Vigili del Fuoco

Di: Alessandro Congia

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno coinvolto un grosso cumulo di immondizia e masserizie, nel quartiere di Pirri



Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, sono intervenuti intorno alle 23:15, per spegnere un incendio che ha coinvolto un vasto cumulo di immondizia e sacchi di spazzatura in un area di via Del Lentischio nel quartiere di Pirri, Cagliari.



Sul posto è stata inviata una squadra VVF di Pronto intervento della sede centrale che con un APS (auto pompa serbatoio) e con l'ausilio di un'autobotte, gli operatori hanno spento le fiamme e bonificato l'area da focolai residui mettendola in sicurezza.

Nell'intervento i Vigili del Fuoco hanno operato con un totale di due automezzi e sette operatori. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Auto in fiamme



Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando, sono intervenuti intorno alle 2 n via Dublino a Quartu Sant’Elena per l'incendio di un'autovettura in sosta.



Sul posto è stata inviata una squadra di Pronto intervento, gli operatori VVF all'arrivo sul posto hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale.

Anche in questo caso in corso gli accertamenti per chiarire le cause.