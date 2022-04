Il cavallo entrato all’Eurospin ora diventa il testimonial della catena di supermercati

I responsabili marketing della Eurospin hanno sfruttato la curiosa visita dell’equino per la campagna di sponsorizzazione

Di: Alessandra Leo

Un paio di giorni fa stava girottando tra le corsie dell’Eurospin di Ittiri. Ora il cavallo protagonista di quell’insolita incursione al supermercato è diventato il testimonial di uno spot della nota catena.

Le persone hanno filmato l’animale mentre scorrazzava per il market e il video è diventato virale sui social fino ad arrivare in tutta Italia, convincendo i responsabili marketing della Eurospin ad utilizzare il singolare e curioso episodio per promuovere la catena.

Sulla pagina di Eurospin Italia l’equino entra al supermercato come simbolo e alternativa al caro carburante, problema attualissimo in Italia.