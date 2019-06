Prima le discariche in strada, ora anche i roghi. È allarme a San Michele

Sul posto i Vigili del Fuoco

Di: Alessandro Congia

Non bastavano i cumuli di rifiuti in mezzo a strade e marciapiedi, come documentato nei giorni scorsi da Sardegna Live.

Ora, in via Podgora e via Bosco Cappuccio, c'è anche chi da alle fiamme le discariche all'aperto: è accaduto stasera, a San Michele, mentre i cittadini sbigottiti osservavano l'intervento della squadra del 115 accorsa sul posto per le operazioni di spegnimento.

Una situazione di generale pericolo, oltre che di degrado senza precedenti: colpevoli, come sempre, i maleducati e incivili, che in barba alle regole del porta a porta e della raccolta differenziata istituite dal Comune, continuano ad abbandonare ogni genere di rifiuti in mezzo alle strade del quartiere.