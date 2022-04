Nursing Up denuncia il sovraffollamento del reparto di Chirurgia generale del Brotzu

"Nel reparto di Chirurgia Generale del Brotzu si continua a ricoverare nonostante non ci siano più posti letto disponibili"

Di: Redazione Sardegna Live

"Nel reparto di Chirurgia Generale del Brotzu si continua a ricoverare nonostante non ci siano più posti letto disponibili. Si ricovera nel corridoio". E' la denuncia di Nursing Up Sindacato degli Infermieri.

"Abbiamo 4 pazienti che privati del diritto a ricevere le cure in un ambiente confortevole e rispettoso della dignità e della privacy vengono ricoverati posizionando in fila i letti nel corridoio principale del reparto - si legge in una nota -. Altri pazienti vengono ricoverati all’interno di un ambulatorio. Per gli infermieri già carenti per numero in rapporto ai pazienti ricoverati lavorare in queste condizioni è umanamente e professionalmente devastante".

Per il sindacato questo "è il risultato dell’inadeguatezza sia delle dotazioni di personale che la Regione Sardegna si ostina a non garantire all’ospedale più importante della Sardegna nella gestione delle emergenze e dei trapianti sia della letterale disfatta del Servizio Sanitario Regionale che vede ormai la polarizzazione delle strutture sanitarie in grado di dare risposte tempestive in emergenza e urgenza esclusivamente negli ospedali di Cagliari e Sassari".

"Il Brotzu e il Policlinico di Monserrato non possono essere gli unici due Pronto Soccorso di Cagliari - proseguono da Nursing Up -. Chi paga con la propria salute le conseguenze della carenza di personale e dei ricoveri nei corridoi sono i pazienti e gli stessi Infermieri, entrambi vittime di un sistema che ignora la dignità dei pazienti e il diritto/dovere del personale infermieristico di esercitare in sicurezza le funzioni infermieristiche. Lavorare costantemente in numero insufficiente, correre per eseguire le tante procedure in un tempo insufficiente e per giunta in corridoi sovraffollati determina un importante incremento del rischio di commettere errori professionali a danno della salute dei pazienti".

Le richieste del Sindacato Nursing Up sono dirette all’Assessore alla Sanità: "Riconoscere le reali esigenze di personale sanitario del Brotzu ed incrementare le dotazioni. Riattivare i Pronto Soccorso del Santissima Trinità e del Marino e i rispettivi reparti evitando il sovraccarico del Brotzu e del Policlinico di Monserrato".