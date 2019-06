Vecchie auto piene di rifiuti e abbandonate in città: l’icona ‘storica’ è in via Monsignor Piovella

In attesa del ripristino del servizio di rimozione da parte del Comune, prolificano i relitti non assicurati e parcheggiati ovunque

Di: Alessandro Congia

In via Monsignor Piovella, al civico 9, non è l’unico relitto pieno di rifiuti di ogni genere. Per di più, dal controllo della targa, il mezzo (in questo caso la Lancia Y in questione), non è nemmeno assicurato. Dunque, non può sostare in quella pubblica via.

Ma c'è anche il caso di via Brianza al civico 10, (la Fiat Punto di colore grigio), in sosta accanto alla scuola materna: anch’essa da un riscontro on line con la targa, non è in regola con la rca per legge. Poi c’è ancora la carcassa mezzo bruciacchiata in viale Cimitero, (una Fiat Marea), nei pressi della rotonda con via Del Fangario, senza escludere la Seat Arosa dormitorio per clochard, in sosta in viale Trieste, all’altezza con l’ufficio postale e ancora decine di carcasse in bella mostra in giro per i quartieri del capoluogo. A rischio ci sono ovviamente anche le altre macchine e veicoli in regola, parcheggiati nelle vicinanze dei relitti per eventuali incendi appiccati da ignoti per disfarsi dei mezzi in disuso.

Inutile ribadire che gli stessi uffici della Polizia Municipale e l’Urp (ufficio relazioni col pubblico), ha un elenco chilometrico di macchine da ritirare, l’auspicio quanto prima è che il servizio possa essere messo a bando pubblico per l’affidamento alla ditta esterna. Per segnalare casi analoghi, i cittadini possono scrivere alle mail urp@comune.cagliari.it e pm.vam@comune.cagliari.it allegando le foto delle auto abbandonate, la via esatta e se possibile l’indicazione della targa.