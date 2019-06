Aeroporto di Alghero. Pais: “Torni a essere un hub nazionale e internazionale”

Oggi incontro tra il presidente del Consiglio regionale, l’Assessore ai Trasporti Todde e i vertici Sogeaal

Di: Antonio Caria

“L’aeroporto di Alghero deve al più presto tornare ad essere un hub, nazionale ed internazionale, per le compagnie aeree low cost, così come devono essere incrementati i collegamenti anche con altri scali della penisola”.

A dirlo è il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais che questa mattina, assieme all'Assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde, ha incontrato nello scalo algherese i vertici della Sogeaal.

“Rilanciare i trasporti in Sardegna – ha aggiunto – è un impegno preciso che tutte le massime istituzioni regionali intendono attuare. In particolare l’aeroporto di Alghero deve tornare ad essere il volano per il Turismo, e quindi per il conseguente indotto economico, di tutto il nordovest della Sardegna”.

“L'immobilismo politico e istituzionale degli ultimi anni – ha sottolineato Pais – ha pesantemente messo in crisi e portato al tracollo il trasporto aereo in questo territorio. Dobbiamo invertire urgentemente la rotta. E lo stiamo già facendo uscendo dal Palazzo per venire ad incontrare ed ascoltare gli operatori del settore”.

“Siamo convinti – ha concluso – che con l’impegno dell’assessore Todde, della Giunta, e di tutto il Consiglio regionale, si possa finalmente passare dalle parole ai fatti”.