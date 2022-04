Scontro tra 3 auto a Dolianova, 10 feriti e grave un 22enne

Il giovane trasportato in codice rosso in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

Dieci persone ferite di cui una in gravi condizioni. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la strada Comunale Montana che conduce in località "Sa Colonia", in territorio di Dolianova.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti della polizia municipale di Dolianova e i carabinieri. A scontrarsi per cause da accertare tre automobili, due di queste sono finite fuori strada.

In uno dei veicoli è rimasto intrappolato il ferito più grave, un 22enne liberato dai Vigili del fuoco e affidato alle cure del 118. Il giovane è stato trasportato con l'elisoccorso in ospedale a Cagliari in codice rosso.

Secondo quanto riferito, avrebbe riportato sospette fratture al bacino e agli arti. Ferite, da quanto si apprende, altre nove persone, le loro condizioni non dovrebbero essere gravi, i medici le stanno visitando.