Giovane investita a Cagliari, la responsabile si presenta in Questura

Una 20enne cagliaritana si è dichiarata responsabile dell’investimento

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio si è presentata presso gli uffici della Squadra Mobile della Questura una 20enne cagliaritana, che si sarebbe dichiarata la responsabile dell’investimento di un giovane, accaduto nella notte scorsa in via Newton. La vittima dell'investimento, dopo essere uscita da una discoteca, stava camminando per raggiungere l'auto e rientrare.

Chi conduceva l’auto non si era fermato a prestare i soccorsi, mentre il ragazzo era stato trasportato all’ospedale in codice rosso. La giovane è stata denunciata per omissione di soccorso e lesioni gravi causate da incidente stradale.

L’auto è stata posta sotto sequestro e su di essa verranno effettuati i rilievi della Polizia Scientifica.