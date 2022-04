Maltempo. La situazione a Desulo, il sindaco: "Qualche disagio nell'agro e verso Fonni"

Gian Cristian Melis: "Spazzaneve regolarmente in azione, la situazione si sta normalizzando"

Di: Pietro Lavena

Emergenza maltempo in Barbagia, dove la neve è caduta copiosa nella notte e in mattinata. I fiocchi hanno imbiancato montagne e centri abitati.

"Considerato il peggioramento meteo, si sconsigliano gli spostamenti verso Nuoro, almeno fino a domattina. Fino a Tascusì la strada è percorribile. Ma oltre sono state segnalate difficoltà verso Aratu. Massima attenzione". Questo il post pubblicato su Facebook dal sindaco di Desulo Gian Cristian Melis, che ha spiegato a Sardegna Live: "Già dal 31 marzo si sono registrate leggere nevicate al di sopra dei 1.500 metri. Questa notte, poi, ha iniziato a nevicare verso le 3 e fino alle 5, quando si sono messi in moto gli spazzaneve. Poi i fiocchi hanno ripreso a cadere verso le 6".

"In agro di Desulo - racconta il primo cittadino a Sardegna Live - hanno operato due spazzaneve di una ditta privata (che ha in appalto la Desulo-Fonni) da Monte Corte fino a Tascusì e da Tascusì a Tonara. Non abbiamo avuto particolari disagi o incidenti anche se alcuni allevatori sono rimasti bloccati in montagna e non sono potuti rientrare per pranzo, ma in serata l'emergenza dovrebbe rientrare".

"Diverso il discorso fra Tascusì e Fonni - spiega ancora Melis -, dove la zona di Aratu è particolarmente difficile da percorrere perché in discesa e molto tortuosa. E' una strada quasi tutta al di sopra dei 1.000 metri. C'è stato qualche problema per quanto riguarda la percorribilità. Nel tardo pomeriggio sembra che la situazione si stia normalizzando".