Guspini. In fiamme struttura adibita a deposito attrezzi

Le cause del rogo sarebbero da ricollegarsi a un cortocircuito

Di: Redazione Sardegna Live

A seguito di alcune segnalazioni pervenute alla sala operativa 115 del Comando dei Vigili del Fuoco di Sanluri, la squadra di pronto intervento "7A" è intervenuta intorno alle 11 di questa mattina in un'area rurale nella periferia di Guspini, per l'incendio di una struttura adibita a deposito attrezzi.

Gli operatori, giunti sul posto con due automezzi, hanno spento le fiamme che si sono propagate all'interno della struttura, coinvolgendo attrezzature e materiali da lavoro. Nessuna persona risulta coinvolta.

I Vigili del Fuoco al termine delle operazioni di spegnimento hanno provveduto alla messa in sicurezza e avviato gli accertamenti per stabilire le cause dovute ad un probabile cortocircuito dell'impianto elettrico della struttura.