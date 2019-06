Forestas. Anci Sardegna: “Avviare lo sblocco del turnover e un programma di stabilizzazioni”

Il Presidente Emiliano Deiana: “Valutare un piano di nuovo reclutamento di personale giovane, debitamente formato e qualificato”

Di: Antonio Caria, fotografia Cristian Mascia

Con l’approssimarsi dell’estate e con l’avvio della campagna antincendio, torna d’attualità il ruolo dell’agenzia Forestas.

Un problema trattato sotto vari punti di vista da Anci Sardegna che ha scritto al governatore della Regione Christian Solinas , all’Assessore della Difesa dell’Ambiente Gianni Lampis e a quella del Valeria Satta e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, quello della IV Commissione Giuseppe Talanas e ai suoi componenti, oltre che ai in Consiglio Regionale per avviare una riflessione su un programma di nuove assunzioni, sblocco del turn over e stabilizzazioni.

“In questi anni – sottolinea il Presidente di Anci Sardegna Emiliano Deiana – il sistema di Protezione Civile della Sardegna ha fatto enormi passi in avanti mettendo insieme le diverse articolazioni della Regione Sardegna (Protezione Civile, Corpo Forestale, Agenzia Forestas), degli enti locali, delle compagnie barracellari e del volontariato”.

“Tuttavia – aggiunge – uno degli elementi più importanti del sistema, l'Agenzia Forestas, presenta un'età media dei lavoratori elevatissima e i dati sulle cessazioni prefigurano un abbandono dei luoghi già in atto da diversi anni in particolare dalle comunità più piccole e marginali che avrebbero la necessità vitale di un'Agenzia nel pieno dell'operatività”.

A suo modo di vedere “Analizzando i documenti in possesso della nostra Associazione mancano dalla dotazione organica vigente 1.586 addetti di cui: 5 Dirigenti, 23 Quadri, 325 Impiegati, 1.233 Operai. Il trend è destinato ad aggravarsi con la vigenza, nel 2019, delle norme della cd “Quota 100” che rischia di rendere impossibile la gestione delle gravi incombenze dell’Agenzia”.

“In pochi anni,– specifica – Forestas ha perso personale, operatività, competenze sia nel settore legato alla forestazione che in quello della protezione civile. Con sempre maggiore difficoltà, ogni estate, si riesce a garantire il servizio di antincendio e di vedetta poiché gli idonei a svolgere la lotta al fuoco sono sempre meno”.

Deiana “Chiede pertanto di valutare, col positivo concorso del sistema delle autonomie locali, un piano di nuovo reclutamento di personale giovane, debitamente formato e qualificato che - attraverso i concorsi pubblici - vada a ringiovanire gli organici dell'Agenzia Forestas in accompagnamento al necessario processo di stabilizzazione degli operai semestrali”.

“A tal fine le diverse articolazioni della Regione Sardegna (Assessorati, Giunta e Consiglio) verifichino – rimarca il numero uno di Anci Sardegna – dove si presentino le maggiori difficoltà nei servizi territoriali e i “cantieri” che negli ultimi 20 anni hanno subito le maggiori perdite in termini di occupazione e relazionare tali dati con la nuova missione dell’Agenzia prevista dalla Lr 8/2016 e dalle previsioni assunzioni di cui alla DGR 37/17 del 01.08.2017”.

“Si chiede – conclude Deiana – pertanto l'avvio di un confronto per verificare con dati certi la fattibilità economica e tecnico-giuridica del percorso prospettato da Anci Sardegna”.