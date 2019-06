Ubriaco al volante provoca un incidente: nei guai un turista lombardo

Sono intervenuti i militari della Radiomobile

Di: Alessandro Congia

Nella scorsa notte, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Lanusei, hanno denunciato in stato di libertà, per guida in stato d'ebbrezza, un turista lombardo, il quale a bordo della sua Audi si è scontrato con una Vespa Piaggio, condotta da un cittadino di Tortolì: fortunatamente quest'ultimo non ha riportato gravi ferite.

L'uomo, sottoposto ad accertamento etilometrico, è risultato positivo con un tasso alcolemico di 0,98 g/l. Il veicolo è stato sottoposto a fermo per 30 giorni e la patente gli è stata ritirata.