Il piccolo Ale non c’è più, pochi giorni fa l’incontro con il suo idolo Ibrahimovic

Un tumore ha portato via il piccolo tifoso a soli 11 anni

Di: Alessandra Leo

“La tua gioia nell'incontro con Ibra mi aveva commosso e speravo fosse l'inizio della rinascita. Sei volato via, lasciando senza parole tutte le persone che ti volevano bene”. Sono parole piene di tristezza quelle di Manuela Ambu, presidentessa dell’Associazione CharlieBrown, attraverso cui Alessandro Pisano, piccolo tifoso 11enne del Milan, era riuscito ad incontrare meno di 2 settimane fa la sua squadra del cuore, tra cui il suo idolo, Zlatan Ibrahimovic.

Alessandro poche ore fa è morto, stroncato da un tumore contro cui lottava da tempo, presso l’ospedale Microcitemico a Cagliari.

Grande cordoglio nel capoluogo sardo: tutta la comunità si stringe attorno ai genitori di Ale, Fabio e Sara, che, giovanissimi, dovranno affrontare un immenso dolore che li accompagnerà per tutta la vita.

La mamma, straziata dal dolore, ha commentato così “Una parte di me è volata via con te.. ti amo infinitamente amore mio.. sei stato forte fino all’ultimo.. è solo un arrivederci amore di mamma, io sopravvivró per te.. te lo devo !! Ti amo dolce amore mio”.

Sui social non si contano i commenti delle persone che hanno voluto esprimere il proprio dolore: “È un mondo ingiusto” è la frase maggiormente presente nelle bacheche.