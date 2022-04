Uomo accoltellato a Sassari: si costituisce l’aggressore, è un minorenne

Gli agenti della Squadra mobile lo hanno interrogato, hanno recuperato il coltello e hanno proceduto all'arresto

Di: Redazione Sardegna Live

È un minorenne l'aggressore che intorno alle 14 ha accoltellato un uomo in via Nurra, nel quartiere di Monte Rosello.

Il ragazzo si è costituito alla Questura di Sassari poco dopo avere colpito con un coltello da cucina il rivale, al culmine di una lite in strada.

Gli agenti della Squadra mobile lo hanno interrogato, hanno recuperato il coltello e hanno proceduto all'arresto del giovane. Il ferito, colpito al torace, è stato trasportato dal 118 al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata: è in condizioni gravi, ma la sua vita non è in pericolo.

Resta ricoverato sotto osservazione da parte dei medici.