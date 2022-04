Sassari. Lite in strada a Monte Rosello: accoltellato un uomo

Fermato l'aggressore

Di: Redazione Sardegna Live

Da quanto appreso finora, un uomo è stato accoltellato intorno alle 14 a Sassari, in via Nurra, nel quartiere di Monte Rosello. L’aggressione è avvenuta al culmine di una lite in strada con un altro uomo che ha colpito la vittima con un fendente.

L'aggressore è scappato, ma è stato identificato e rintracciato dagli agenti della Squadra mobile, che ora lo stanno interrogando. Il ferito, cosciente, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata, in codice rosso. I medici gli hanno riscontrato una ferita al torace.