Pestarono ragazzo con tirapugni: Daspo urbano per due sassaresi

Per due anni non potranno accedere a locali pubblici nel territorio sassarese

Di: Redazione Sardegna Live

Inseguito per le vie del centro di Sassari e selvaggiamente pestato con un tirapugni. E' successo un mese fa nel capoluogo turritano. I responsabili sono stati identificati e denunciati dalla Polizia locale grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del Comune.

Si tratterebbe di due giovani sassaresi già noti alle forze dell'ordine, raggiunti oggi dal cosiddetto "Daspo urbano", provvedimento emesso dal questore che dispone per entrambi "il divieto di accedere all'interno dei locali pubblici, quali pub, bar e ristoranti ubicati all'interno di un'ampia area del centro cittadino di Sassari, o anche solo di stazionarvi nelle immediate vicinanze o negli spazi antistanti", per la durata di due anni.

Il questore di Sassari, inoltre, ha emesso un "Daspo sportivo" nei confronti di un tifoso dell'Olbia, che in occasione della partita Olbia-Siena, giocata il 19 marzo scorso, in stato di palese ubriachezza, si sarebbe scagliato senza motivo contro due steward in servizio allo stadio, cercando di colpirli con testate e minacciandoli pesantemente.

Il tifoso, che era stato fermato dagli agenti del Commissariato di Olbia, non potrà assistere ad alcuna manifestazione sportiva per i prossimi due anni.