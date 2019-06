Fiamme a Tuvumannu, sul posto i Vigili del Fuoco

Il pericoloso rogo ha divorato erbacce e sterpaglie nei pressi di alcune abitazioni

Di: Alessandro Congia

Nella mattinata odierna, i residenti della zona, tra Tuvumannu e Tuvixeddu, hanno chiamato il 115 per un pericoloso rogo che ha lambito i terreni pieni di sterpaglie attorno alle case.

Paura tra chi abita in quell’area, (proprio davanti alla salita di via Is Mirrionis, lato Cus), che denuncia ancora e per l’ennesima occasione l’inerzia di chi dovrebbe provvedere alla pulizia delle aree incolte.

Sul posto sono accorsi gli operatori del Distaccamento del Porto, l’intervento è ancora in corso, quasi certamente l'incendio è doloso.