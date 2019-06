Delfino trovato morto in riva al mare: “Quella corda legata alla coda, povero cucciolo”

Le immagini mostrano il povero cetaceo privo di vita

Di: Alessandro Congia

Un esemplare di delfino è stato ritrovato privo di vita tra Su Spantu e Frutti d’Oro, nel territorio di Capoterra: le immagini stanno facendo il giro del web, come si nota il povero mammifero ha una corda legata alla coda.

Sono stati informati gli agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale per recuperare la carcassa: non sono chiare le cause del triste episodio.