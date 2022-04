Cagliari. Fermato alla guida senza patente per la terza volta in due mesi: denunciato 22enne

Già la scorsa settimana era stato fermato senza documento di guida, con a bordo una mazza da baseball e una scacciacani

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Cagliari, al termine di una serie di accertamenti, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per guida senza patente con recidiva plurima, un 22enne di Quartu Sant'Elena, noto alle forze dell'ordine e disoccupato.

Secondo quanto riferito dai militari, il giovane, fermato presso il Lungomare New York 11 settembre mentre era alla guida di una Fiat Punto di proprietà della madre, è risultato essere sprovvisto di patente di guida.

A seguito degli accertamenti svolti è emerso che lo stesso era già stato sanzionato per la medesima violazione il 26 marzo scorso e, ancora, nel mese di febbraio.

In quest’ultima circostanza era stato trovato anche in possesso di una mazza da baseball in alluminio e di una pistola scacciacani priva di tappo rosso. Il veicolo è stato riconsegnato alla proprietaria.