Alla guida con tasso alcolemico tre volte oltre il limite: denunciato a Carbonia

Per il 48enne è scattato anche il ritiro della patente

Di: Redazione Sardegna Live

Stanotte a Carbonia, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un 48enne di Tratalias, indiziato per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcol.

Attorno alle 2,30, a seguito di un ordinario controllo alla circolazione stradale posto in essere in via Dalmazia, l'uomo è stato fermato dai militari quale conducente di una Fiat Panda.

Sottoposto alla prova dell’etilometro in ragione dell’alito sospetto che l’uomo manifestava, questi sarebbe risultato essere positivo con un tasso alcolico pari a 1,85 grammi per litro, come a dire oltre tre volte il limite massimo consentito.

La patente gli è stata ritirata e la macchina è stata posta sotto sequestro amministrativo. L'autorità giudiziaria e quella amministrativa sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.