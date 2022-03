Decreto energia per la transizione in Sardegna: c'è la firma del Governo

La notizia della firma del premier Draghi sul documento già sottoscritto dai tre ministri competenti è circolata negli ambienti parlamentari

Di: Redazione Sardegna Live

Via libera al decreto energia per la transizione in Sardegna. La notizia della firma del premier Draghi sul documento già sottoscritto dai tre ministri competenti, è circolata negli ambienti parlamentari e viene data per certa dai sindacati.

"La Uiltec Sardegna esprime soddisfazione per la firma del Dpcm Sardegna su l'infrastrutturazione e la metanizzazione della Sardegna - dichiara il segretario generale Pierluigi Loi - Il Dpcm prevede l'arrivo del gas nei poli di Sulcis, Oristano e Porto Torres dando la speranza della ripresa produttiva di aziende come l'Eurallumina o la possibilità di ridurre i costi energetici ad aziende come la Portovesme srl, che in questo periodo di altissimi costi energetici sta portando allo spegnimento delle linee produttive".

La Cgil, con il numero uno in Sardegna Samuele Piddiu e il segretario regionale della Filctem Francesco Garau, ricorda di aver sollecitato per mesi il provvedimento "come primo indispensabile atto di un progetto più ampio che con la realizzazione della dorsale potrà anche garantirci la perequazione delle tariffe".

Entramdi ausopicano che ora "si vada adesso avanti spediti verso la realizzazione delle infrastrutture, superando una volta per tutte i tentennamenti ai quali abbiamo purtroppo assistito negli ultimi tempi, in particolare da parte del presidente della Regione". Quanto alla transizione energetica, la sigla torna in pressing sulla Regione per un "confronto urgente" con l'obiettivo di definire il percorso e le scelte da attuare nel prossimo futuro, "a partire dalla valorizzazione del mix energetico e dai progetti innovativi come quelli sull'idrogeno che, per inciso, potrà viaggiare proprio attraverso la dorsale oggi dedicata al metano".