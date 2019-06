E' ora di vacanze: gli studenti regalano fiori al vigile che regola il traffico all'ingresso della scuola

L'omaggio di insegnanti, genitori e alunni delle elementari di via Washington

Di: Redazione Sardegna Live

Fine della scuola e giornate di festa per le migliaia di piccoli studenti che possono finalmente godersi il meritato risposo.

Prima di andare via per l'ultima volta fino a settembre, però, insegnanti, mamme e alunni della primaria di via Washington a Sassari hanno voluto omaggiare il vigile urbano che per tutto l'anno ha regolato il traffico davanti alla struttura scolastica.

La signora Giovanna Simula, così, si è trovata fra le mani un bel mazzo di girasoli in segno di ringraziamento per la sua premura e professionalità. Un gesto che l'ha sorpresa e emozionata.

"Un esempio per tutti e per tutte", ha commentato il sindaco di Sassari Nicola Sanna.