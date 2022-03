Scomparsa a Mogorella: compagno di Marina Castangia in manette per abuso su minori

Già indagato per la scomparsa della compagna, di cui non si hanno notizie da circa un anno, il 69enne è finito sotto inchiesta, accusato di abuso su minori

Di: Redazione Sardegna Live

E' finito in manette con l'accusa di abuso sui minori Antonio Demelas, il 69enne già indagato per l'omicidio della compagna Marina Castangia, la parrucchiera originaria di Cabras di cui non si hanno tracce da circa un anno. Come riportato da l'Unione Sarda, sabato scorso i carabinieri si sono presentati nell'abitazione dell'uomo, a Mogorella, con un'ordinanza di custodia cautelare.

Demelas è stato coinvolto in un'altra inchiesta per presunti abusi sessuali su una bambina. L'ex cuoco è stato trasferito nel carcere di Massama, dove nei giorni scorsi si è tenuto l'interrogatorio di garanzia. Assistito dall'avvocato Mario Gusi, l'uomo non ha risposto alle domande della giudice per le indagini preliminari, Federica Fulgheri.

Se si dovesse far luce sull'episodio, questo potrebbe portare persino a una svolta sul giallo di Mogorella, con le due vicende che potrebbero essere legate a doppio filo. Già nei mesi scorsi gli inquirenti avevano avanzato sospetti su presunti episodi di pedofilia. Tuttavia, fino ad adesso, l'indagato ha scelto la via del silenzio.