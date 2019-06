Auto contro un muro si ribalta, giovane in ospedale

Vittima una 30enne di Guspini

Di: Redazione Sardegna Live

Ha perso il controllo della sua auto Suzuki andando a impattare contro il muretto di un edificio. Dopo lo scontro la vettura si è ribaltata più volte.

Una 30enne di Guspini vittima dell'incidente avvenuto questa mattina attorno alle 5 in via Riva di Ponente, all'altezza del mercato ittico Cagliari.

La ragazza è stata soccorsa e accompagnata all'ospedale Marino in codice rosso per dinamica, ma le ferite sono risultate lievissime. Gli agenti della polizia locale lavorano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.