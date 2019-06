Riapre il sottopasso dell'Asse Mediano in via Castiglione

Messo in sicurezza il tratto stradale dopo la caduta di calcinacci

Di: Antonio Caria

È stato riaperto al traffico il sottopasso dell'Asse Mediano in via Castiglione a Cagliari, chiuso temporaneamente per la caduta di calcinacci sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli Agenti della Polizia Municipale che hanno ripristinato le condizioni di sicurezza necessarie.