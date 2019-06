2 milioni di euro per opere pubbliche, ecco il bilancio 2018 del Comune di Stintino

Via libera a maggioranza al rendiconto di gestione finanziario

Di: Antonio Caria

Il Comune di Stintino ha approvato, a maggioranza, il rendiconto della gestione 2018 e libera oltre 2 milioni di euro per le opere pubbliche

“Dall'analisi attenta dei vari capitoli – ha dichiarato il Sindaco Antonio Diana – si nota che tutte le entrate sono state concretizzate. Questo significa che abbiamo speso tutto quello che avevamo previsto. Da segnalare, inoltre, l'aumento delle riscossioni, che hanno fatto registrare un'entrata di 8 milioni, maggiore rispetto alla previsione che si attestava intorno ai 7 milioni”.

Il consigliere di minoranza Pietro Maddau ha, invece, chiesto spiegazioni per la mancata riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità e per i rilievi espressi relativamente alla contabilità economico – patrimoniale.

Quest’ultimo si è detto soddisfatto per l’aumento della riscossione, riconducendolo alla nomina del nuovo responsabile dell’Area Tributi. La risposta è arrivata dal segretario comunale Roberto Amerise che ha evidenziato la natura di fondo rischi e ha sottolineato come la mancata riduzione costituisca nei fatti una maggior tutela per le finanze dell’Ente.

Diana ha anche ricordato che “In base a quello che avevamo impegnato lo scorso anno, nel 2019 abbiamo fatto partire le gare d'appalto per la rotatoria di Ezzi Mannu, per i lavori al campo sportivo, quindi per le piste ciclabili e per la rete antincendio”.

Per quanto riguarda le piste ciclabili dal paese sino alla fine della strada panoramica quindi dalle Saline a Pazzona, le gare sono state aggiudicate proprio di recente. I lavori per il tratto della pista ciclabile sulla panoramica, aggiudicati alla ditta di Simaxis Conglomerati bituminosi, avranno un costo di poco superiore ai 465mila euro. La seconda opera, invece, aggiudicata alla Sarda Costruzione Srl avrà un costo di poco inferiore ai 160mila euro.

La pista ciclabile della strada panoramica, già da tempo diventata strada a senso unico in ingresso, sarà realizzata su un lato della corsia stradale già esistente, delimitata da dei cordoli e resa sicura anche da un sistema di illuminazione. La pista che dalle Saline condurrà a Pazzona, invece, sarà realizzata su strada sterrata con pavimentazione in terra.

Sono stati aggiudicati di recente i lavori per la realizzazione di una rete idrica per l'approvvigionamento dell'impianto antincendio in località Le Saline, che avranno un costo di 220mila euro. Aggiudicata anche la gara per il completamento e la valorizzazione per la fruizione turistica dei siti di importanza comunitaria Stagni di Pilo e Casaraccio, che consentirà l'avvio dei lavori di ripristino e manutenzione delle staccionate e di passerelle. Il costo delle opere è di 280mila euro.