Non si fermano all'alt dei Carabinieri, in auto hanno anche la droga. Arrestati

Sono finiti in manette

Di: Alessandro Congia

Alle prime luci dell’alba i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno tratto in arresto due pregiudicati cagliaritani classe 1981 e il 1989. Infatti, intorno alle 3 del mattino, i militari impegnati in un ordinario servizio di pattuglia, notavano una vettura Citroen C3 nei pressi di Santa Maria Goretti con a bordo i due giovani.

Volendo procedere ad un loro controllo, in quanto con atteggiamenti particolarmente sospetti, hanno intimato l’alt al conducente che però si è dato a precipitosa fuga per alcune strade di Pirri, ma sono stati intercettati, grazie all’ausilio di ulteriori pattuglie del nucleo radiomobile, nei pressi di Piazza Italia. I due giovani sono stati trovati in possesso di complessivi circa 10 grammi di sostanza stupefacente tra marijuana e cocaina, nonché alcune centinaia di euro in banconote.

Durante l’attività di perquisizione i due hanno ripetutamente oltraggiato e minacciato i militari operanti, opponendo una ferrea resistenza all’arresto. Inoltre, il conducente risultava sprovvisto di patente di guida puoi chi è mai conseguita, pertanto il veicolo veniva sottoposto a sequestro. Tradotti entrambi presso gli uffici del comando provinciale, i due sono stati sottoposti al rito direttissimo in mattinata odierna.