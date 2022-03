Canneto in fiamme tra Sennori e Osilo: operazioni di spegnimento avanti da questa mattina

Sul posto Vigili del Fuoco e Corpo forestale, squadre a terra ancora operative

Di: Redazione Sardegna Live

Sin da questa mattina i Vigili del Fuoco di Sassari e il Corpo forestale sono impegnati nelle operazioni di spegnimenti dell'incendio divampato nel canneto che affianca il fiume Silis, nel territorio fra Sennori e Osilo.

Squadre a terra ancora operative sul campo, in grossa difficoltà di movimento e azione per via della zona molto impervia.

Nel pomeriggio è intervenuto a più riprese un elicottero antincendi della Forestale, che dopo diversi lanci è dovuto rientrare alla base perché stava esaurendo il carburante.