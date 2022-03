Esplode narghilè mentre fuma: 20enne di Argentiera all'ospedale in elisoccorso

Lo scoppio ha procurato al giovane delle ustioni

Di: Redazione Sardegna Live

Un 20enne di Argentiera è stato ricoverato a seguito dell’esplosione di un narghilè che stava usando per fumare delle sostanze, in corso di accertamento da parte dei carabinieri.

Lo scoppio ha provocato delle ustioni per le quali si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Il giovane si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva, non in pericolo di vita.