Armi, soldi e droga custodita nella cassaforte in giardino: i Falchi arrestano due pusher. Ecco chi sono

La squadra Mobile chiude un altro caso di spaccio di sostanze stupefacenti

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Gabriel De Zompo, 28enne e Marco Schirru, 29enne, entrambi cagliaritani e pregiudicati, responsabili del reato di detenzione sostanze stupefacenti e arma clandestina.

Il personale del gruppo “Falchi” , della squadra Mobile, coordinata dal dirigente Roberto Pititto, nell’ambito di una attività di contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha ammanettato i due durante l'ennesimo blitz antidroga in città.

I servizi di osservazione svolti nella zona di via San Giuliano hanno consentito di accertare che spesso gli stessi a bordo delle rispettive autovetture si allontanavano per recarsi in zone ove prendevano contatti con presumibili acquirenti di sostanza stupefacente.

Nella serata di ieri personale operante procedeva ad un controllo nei confronti del Del Zompo, tanto sulla sua persona e successivamente esteso alla sua autovettura ed alle sue due abitazioni che sortiva esito positivo.

Sulla persona veniva rinvenuta cocaina suddivisa in varie dosi per un peso complessivo di grammi 6,85, oltre che la somma di euro 265, all’interno dell’auto veniva sequestrata cocaina per un peso di grammi 0,10. All’interno di un’abitazione venivano rinvenuti cocaina per grammi 5,30, un bilancino di precisione, 1.050 euro, vari bilancini e buste sottovuoto utili per il confezionamento della droga. All’interno di una seconda abitazione del DE ZOMPO sotto un mobile della cucina debitamente occultata veniva rinvenuta una pistola beretta 70, cal.7.65 matricola abrasa con caricatore con 5 proiettili , una busta sottovuoto contenente 53 proiettili cal.7.65; nel giardino sotterrata a circa 15 cm si rinveniva una cassaforte con all’interno marijuana per grammi 329,80.

Durante le fasi della perquisizione giungeva SCHIRRU che, manifestando un atteggiamento sospetto, veniva sottoposto a controllo, in particolare all’interno della sua cassetta delle lettere veniva sequestrata marijuana per grammi 27,40 e due bilancini di precisione, mentre all’interno della sua abitazione veniva rinvenuta cocaina per grammi 5,35.

Da ultimo lo SCHIRRU veniva trovato in possesso di una copia delle chiavi che avevano consentito l’apertura della cassaforte rinvenuta presso l’abitazione del DE ZOMPO al cui interno vi era dello stupefacente. Dopo le formalità di rito entrambi sono stati condotti preso la locale casa circondariale.